U2 canta “Cielito Lindo” durante concierto en México

U2 ofreció este martes el primero de los conciertos que la banda irlandesa otorgará en el Foro Sol de la Ciudad de México, con el marco de su gira “The Joshua Tree”.

“Gracias por recibirnos otra vez”, expresó Bono ante aproximadamente 65 mil asistentes que esperaban el inicio de este evento.

Al iniciar con el tema “Sunday Bloody Sunday”, el líder de U2 aprovechó para pronunciarse en contra del tiroteo en Las Vegas y de la violencia policiaca que se vivió en España este fin de semana comentando: “¡No more Las Vegas! ¡No more, España!”.

De la misma manera, el grupo liderado por Bono aprovechó su presencia en México para demostrar su solidaridad con las personas afectadas tras la catástrofe provocada en diversas entidades del país por los sismos del pasado 7 y 19 de septiembre.

Uno de los momentos más emotivos para los presentes fue sin duda cuando al entonar el tema “Bad”, la banda interpretó una parte de la reconocida canción mexicana “Cielito Lindo”, dejando a sus seguidores entonar el coro: “Ay, ay, ay, ay canta y no llores”.

En otras instancias del show, Bono envió diversos mensajes de aliento para los mexicanos, destacando entre ellos la frase: “el espíritu de México nunca se romperá”, del escritor Gabriel García Márquez, y gritando: “¡Que viva México!”.

Al tocar el sencillo “Ultraviolet”, se mostró en la pantalla gigante los rostros de mujeres destacadas del mundo, entre los que despuntaron mexicanas como Frida Kahlo, Salma Hayek y María Felix, así como Carmen Aristegui.

Cabe destacar que durante las dos horas exactas de concierto, U2 entonó sus más famosos temas, como “Pride” (In the name of love), “I still haven’t found what I’m looking for”, “With or without you”, “Beautiful Day”, “Elevation” y “Vertigo”.

La velada finalizó con “One”, momento en que la pantalla relució con la bandera de México. Este miércoles la banda irlandesa culminará sus presentaciones en México y en los próximos días llegarán a países como Colombia, Chile, Argentina y Brasil con este espectáculo.