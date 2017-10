Famosos exhortan a “Dreamers” a renovar su DACA

If you believe in DACA and the right to dream please call Paul Ryan or your Congressional representative to let them know #unitedfordreamers #Repost @elshowdepiolin with @repostapp ・・・ Iniciamos la campaña nacional por los Dreamers Con nosotros @salmahayek te invitamos a que te unas a este movimiento #UNITEDFORDREAMERS o llama al presidente de la camara de representantes Paul Ryan a este numero. 1(202) 225-3031 y oprime #6 Tu Mensaje tendria que ser en ingles #Isupport #DACA VIDEO COMPLETO EN YOUTUBE.COM/ELSHOWDEPIOLIN

