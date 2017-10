Brooke Shields asegura que Trump trató de cortejarla

Al igual que ya hiciera la mexicana Salma Hayek cuando reveló en un programa de televisión que Donald Trump había intentado flirtear con ella en un momento en el que la intérprete tenía pareja.

La también actriz Brooke Shields no ha dudado en compartir públicamente las impresiones que le dejó el inolvidable encuentro telefónico que mantuvo con el ahora presidente de Estados Unidos en el año 1996, justo cuando el entonces empresario acababa de separarse de su segunda mujer, Marla Marples.

Teniendo en cuenta que en esos tiempos la artista era una de las intérpretes más cotizadas de la industria cinematográfica, Trump no habría tardado en echar mano de su amplio catálogo de halagos para ganarse su simpatía y, a mismo tiempo, tratar de cortejarla a base de alardear de su condición de millonario.

“Estaba en el set de rodaje de una película que estaba haciendo y me llamó por teléfono. Fue justo cuando se estaba divorciando de su entonces esposa. Y me dijo: ‘Creo que deberíamos tener una cita porque tú eres ahora mismo la chica más querida de América y yo soy el hombre más rico de América. A la gente le encantaría vernos juntos'”, ha asegurado la estrella de cine a su paso por el programa ‘Watch What Happens Live’.