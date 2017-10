Sam Smith y Brandon Flynn son la nueva pareja de moda

La vida parece sonreírle de nuevo al cantante Sam Smith. Tras regresar al mercado musical con un nuevo sencillo, ‘Too Good at Goodbyes’, en el que irónicamente se lamenta acerca de su mala suerte en el amor -y en concreto con su pasada relación con el modelo Jonathan Zeizel-, su corazón parece volver a estar ocupado.

El músico británico ha sido visto besándose por las calles de Nueva York con Brandon Flynn, uno de los actores de la serie revelación de este año: ‘Por treces razones’.

Los dos artistas de 25 y 23 años respectivamente no trataron de esconderse en ningún momento mientras caminaban por el barrio de Greenwich cogidos de la mano y disfrutando de la soleada jornada antes de acudir a cenar al restaurante Catch NYC.

La pareja también ha estado intercambiando mensajes públicos recientemente a través de la esfera virtual, lo que hace pensar que lo suyo sería mucho más que un romance pasajero.

Sam, por ejemplo, no dudó en dejar un escueto pero significativo comentario en el Instagram de Brandon en una de sus últimas publicaciones en apoyo de la comunidad LGBTQ, enviándole un emoticono en forma de beso.

Junto al guapo actor, la estrella de la música podría haber logrado romper una larga racha de soltería marcada por el fracaso de varios noviazgos que le hizo perder la esperanza y plantearse incluso abandonar la industria discográfica en 2015.

Ante esa crisis existencial, el cantante optó por retirarse temporalmente de la vida pública, para disfrutar al máximo de la compañía de sus amigos y familiares en un contexto en el que, por una vez, él no se erigía como el centro de atención de todas las conversaciones.

“Simplemente quería volver a las mismas dinámicas de siempre, las que tenía con mis amigos y con mi familia antes de conocer la fama. He podido comprobar que la popularidad te cambia y eso me asustó mucho”.

“Empecé a sentir que ya no tenía nada en común con mis seres queridos porque nuestras vidas eran muy diferentes, y llegué a volverme una persona muy distante. Fue muy duro para mí, porque cuando no estoy con ellos me vuelvo otra persona, y en ocasiones esa persona no me gusta”, relataba en una entrevista en la emisora Beats 1 Radio.