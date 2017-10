Julio César Chávez Jr. presume su dinero en redes sociales

Julio Cesar Chavez Jr saldando cuentas y haciendo negocios con Don Nacho Beristain. ➖➖➖➖➖➖➖➖ JC Chavez JR is making some brilliant business with Don Nacho Beristain.

A post shared by Canelo Golovkin Boxing Boxeo (@boxeomexicano) on Oct 3, 2017 at 8:58am PDT