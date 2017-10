Sergio Mayer se hace cargo de su nieta y Natália Subtil tras sismo

No quise contarles antes, por respeto a los demás, pero yo sobreviví a ese horrible temblor junto a mi hija. La estaba bañando, como hago todos los días, y de repente empieza el temblor, agarro una toalla, la cubro y intentó abrir mi puerta, no podría, mi edificio se estaba cayendo… llore, grite, pude abrir la puerta, salí y empezó la locura de bajar 6 pisos con mi bebe en los brazos. El miedo de morir es algo muy fuerte, en lo cual todavía no puedo dormir bien y tengo pesadillas de todo lo qué pasó. Un chico que estaba bajando las escaleras me ayudó a bajar, yo le rogaba por ayuda, AYÚDAME!!! Y seguía gritando en su oído, y el me seguía ayudando, baje las escaleras cayendo, con mucho miedo, que algo pasara, todo mi edificio se estaba cayendo, baje, me senté en medio de la calle, miles de personas a mi alrededor llorando, y yo sólo era una más, rogando por mi vida y por la de los demás! Que impotencia sentir todo eso!! Fue el día más feo de mi vida, sentí la muerte y pedí a Dios que me diera otra oportunidad, abrí mi pie durante lo qué pasó, personas que nunca vi en mi vida, me ayudaron, hicieron un curativo en mi pie y pude intentar estar un poco más tranquila, con mi hija desnuda en mis brazos. Mi mejor amigo pasó por mi y después de todo eso el me quería llevar a la casa de mi amiga Ana y le comenté, no, tenemos que ayudar a los demás, fui ayudar a las personas que perdieron sus casas, donando comida y todo mi amor con mi hija en mis brazos, pues yo estaba viva y era el mínimo que yo podría hacer! Gracias Mexico por permitirme vivir de mis sueños aquí, te amo infinitamente y vamos a vencer todo eso, pues el amor es la llave de un mundo mejor! PS: todavía no puedo ir por mis cosas a mi casa!

A post shared by Natália Subtil 🇧🇷 (@nataliasubtil) on Sep 21, 2017 at 1:06pm PDT