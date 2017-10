Julia Roberts se define como una egoísta en su época dorada

Ha pasado ya mucho tiempo desde aquellos años noventa que consagraron a la actriz Julia Roberts como la reina de la comedia romántica y que, en consecuencia, la convirtieron en una las artistas más populares y rentables de Hollywood.

Pero eso no ha impedido a la intérprete hacer ahora todo un ejercicio de introspección para valorar, y en términos muy críticos, la actitud displicente que exhibía en esos años gloriosos de su carrera artística.

“Mi prioridad era yo misma, era una mocosa maleducada y egoísta que solo quería hacer películas”, reza la descripción tan rotunda que ha hecho de sí misma al rememorar su etapa como ‘novia de América’ en las páginas de la revista Harper’s Bazaar.

Antes de explicar que, incluso en esa época, llegó un momento en el que no tuvo más remedio que reducir su ritmo laboral.

“Durante un par de años, cuando estaba todavía en la década de los veinte, no trabajé en absoluto porque me ofrecían guiones que me hacían pensar: ‘¿Soy yo o esto que me están dando es una mierda?’. Así que me las apañé para poder pagar la renta y esperé a que me llegara algo bueno.