La viuda de Hugh Hefner se despide recordando su amor

Casi una semana después de la muerte del mítico fundador de Playboy, la mujer que compartió con él sus últimos años, Crystal Hefner, ha roto su silencio para rendirle homenaje y asegurar que siempre se sentirá en deuda con él por haberla acogido bajo su ala y enseñarle todo lo que sabía.

“No he sido capaz de responder a la mayoría de la gente para agradecer sus condolencias. Tengo el corazón roto, aún no puedo creérmelo”, admite en un comunicado enviado al portal E! News.

En el que confirma que el empresario fue enterrado este sábado en el lugar “donde siempre supo que quería pasar el resto de la eternidad”: en la tumba colindante con la de su adorada Marilyn Monroe en el cementerio Westwood Village.

Varios medios aseguran además que Hefner dejó instrucciones para que le vistieran con su mítica bata y su pijama a juego, y su gorra de capitán, antes de que se despidieran de él en su lugar de descanso eterno.

“Era un héroe americano, un pionero”, continúa su viuda en el mismo mensaje.

“Una persona amable y humilde que abrió las puertas de su vida y de su casa al mundo. Siempre sentí lo mucho que me amaba; yo también le quería muchísimo. Me siento muy agradecida: él me dio esta vida, me dio una dirección y propósito. Me enseñó a ser amable, y estaré eternamente agradecida de haber podido estar a su lado, sujetándole la mano y diciéndole lo mucho que le amaba”.