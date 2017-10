Fallece Tom Petty a los 66 años

Este lunes por la tarde el mundo de la música ha recibido con gran tristeza la noticia de la muerte de Tom Petty que ha difundido el portal TMZ, asegurando que el roquero y líder de la banda Heartbreakers había fallecido en el Monica Hospital de California, en el que había ingresado el domingo tras sufrir un paro cardíaco.

La información ofrecida por el mencionado medio afirma que la defunción del cantante se ha producido después de que le retiraran la respiración asistida al comprobar que no había actividad cerebral, aunque su estado ya era muy grave en el momento de su llegada al centro médico.

Pese a que aún no existe una confirmación oficial por parte de los representantes del mítico cantante de ‘American Girl’, sus fans y compañeros de profesión ya han comenzado a rendirle tributo a través de la esfera virtual. En el caso de Nathan Followill, del grupo Kings of Leon, se ha enterado de la desaparición de la leyenda del rock justo antes de ofrecer un concierto esta misma noche.

“Tom Petty era una de mis grandes inspiraciones como músico. Esto me dolerá durante mucho tiempo; y era sin duda una de las personas más dulces sobre la faz de la tierra. Descansa en paz hermano. Va a resultar muy difícil subirse al escenario esta noche con el corazón roto. Por suerte la música es lo que siempre me ayuda a superar momentos como este. Amaos los unos a los otros”, reza el mensaje que compartió en Twitter.

El pasado lunes, Tom Petty concluyó su última gira junto a su banda con tres actuaciones consecutivas en el Hollywood Bowl de California para marcar su 40 aniversario, tras el cual planeaba protagonizar una semi-jubilación para concentrarse en su nuevo papel estelar: ser abuelo.

“Todos estamos ya acabando los 60. Ahora tengo una nieta a la que me gustaría ver más a menudo, no quiero pasarme lo que me queda de vida en la carretera. Esta gira me ha llevado lejos de ella cuatro meses, y para una niña pequeña eso es mucho tiempo”, aseguraba él a la revista Rolling Stone.