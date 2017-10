Jennifer Lopez devastada por tragedia en Las Vegas

Jennifer Lopez confesó sentirse devastada tras enterarse del asesinato masivo que sucedió durante un festival de música country en el Strip de Las Vegas las últimas horas de este domingo.

En dicha masacre cometida desde la ventana del piso 32 del hotel Mandalay Bay, la policía ha reportado por ahora más de 58 muertos y más de 500 heridos, datos que conmovieron a J Lo.

“I ❤️ Las Vegas…feeling so broken this morning (Amo Las Vegas, me siento rota esta mañana)”, escribió la cantante junto a una imagen donde aparecen diversos monumentos emblemáticos en el mundo, entre ellos el reconocido espectacular que dice Las Vegas, junto a un corazón enorme.

Posteriormente la cantante estadounidense, quien desde hace unas semanas presenta su show en Las Vegas, solicitó a sus seguidores en dicho lugar que acudieran a donar sangre para los afectados por este atentando.

“Blood donation centers listed above. Please donate #LasVegas (Centros de donación de sangre enumerados. Por favor dona #LasVegas)”, expresó la también actriz junto a la lista de los lugares donde se requiere la ayuda.

Hasta el momento se tiene identificado a Stephen Paddock, un hombre de 64 años, como el sospechoso número uno de esta fechoría, el cual se habría suicidado en la misma habitación de hotel tras su acto, lugar donde se halló además un pequeño arsenal de armas, de acuerdo a la información que han brindado diversos medios.