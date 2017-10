Luis Fonsi organiza un vuelo semanal para Puerto Rico

El cantante Luis Fonsi es la última de una larga serie de estrellas que, al igual que Ricky Martin, han recurrido a su popularidad e influencia para ayudar a su querido Puerto Rico tras el paso del huracán María.

En el caso del segundo, lo ha hecho creando un fondo de recaudación, mientras que el intérprete de ‘Despacito’ ha optado por un enfoque más directo organizando un puente aéreo semanal con el que trasladar los bienes de primera necesidad que tanto escasean ahora en su tierra natal.

“Estoy preparando una operación, que se ha confirmado esta misma mañana, con Jet Blue. Me van a prestar un avión comercial y voy a volar hasta allí con un cargamento de artículos que se necesitan ahora mismo. Me van a acompañar otros artistas y no se tratará de un viaje aislado, sino de una serie de vuelos semanales para ayudar a la gente que vive en la isla”, ha anunciado el intérprete en una entrevista a la revista #legend.