Los hijos de Harrison Ford no ven sus películas mas famosas

Para el gran público, Harrison Ford siempre será el actor que ha dado vida a tres de los personajes más icónicos de la industria del séptimo arte: el piloto espacial Han Solo, el intrépido aventurero Indiana Jones y el ‘blade runner’ Rick Deckard.

Pero como suele ser habitual en estos casos, la fama del intérprete se acaba en la puerta de su casa, donde su estatus de estrella importa bien poco a sus retoños.

De hecho, los cinco hijos del intérprete -Ben (50), Willard (48), Malcolm (29) y Georgia (27), fruto de relaciones anteriores, y Liam (16), a quien tuvo junto a su actual esposa Calista Flockhart- ni siquiera han visto algunos de sus filmes más míticos.

“Ellos mantienen una distancia apropiada con lo que yo hago como trabajo. Mi hijo de 16 años me dijo hace un tiempo que iba a ver la película original de ‘Blade Runner’, pero no estoy del todo seguro de que lo haya hecho”.

“Digamos que no les interesa sentarse y contemplar la historia de su padre de esa forma, al menos por ahora”, ha explicado en una entrevista al periódico The Telegraph.

Para ser exactos, el propio Harrison no es demasiado aficionado a recordar sus momentos de gloria pasados y prefiere centrarse en el futuro profesional que aún le queda por delante.

“No, no soy una persona nostálgica. De cuando en cuando me puedo poner un poco sentimental, pero no lo suficiente como para que haga algo al respecto. Es, sencillamente, mi trabajo. La mayoría del tiempo solo me aprovecho de forma oportunista de cosas o situaciones que parecen ser una buena idea”, asegura.

Cuando no se encuentra trabajando -actualmente promociona la secuela de ‘Blade Runner’ que ha rodado junto a Ryan Gosling y Ana de Armas-, el actor no lleva precisamente la vida que se esperaría de una estrella de Hollywood de su talla, de fiesta en fiesta y viajando cada día a un nuevo país, ya que sus obligaciones familiares ocupan toda su atención.

“No veo a demasiada gente a nivel social. Con cinco hijos, apenas tengo tiempo para reunirme con mi contable”, asegura divertido.