Liam Neeson no queria que su hijo fuera actor

Pese a que la industria cinematográfica está repleta de ejemplos de hijos que han seguido con gran éxito los pasos de sus famosos padres, en un principio a Liam Neeson no le hizo ninguna gracia descubrir que su hijo Micheal estaba decidido a convertirse en actor y, de hecho, en un principio hizo todo lo que estaba en su mano para disuadirle.

“Intenté convencerle, de verdad. Esta profesión gira en torno al rechazo, y no es que te rechacen por tu educación o por tu preparación, no”.

“Te rechazan por esto, por el espacio que ocupas: porque eres demasiado alto, o demasiado irlandés. O porque tu nariz está demasiado rota; siempre hay una cosa y otra. Y lo único que quieres es ahorrarle a tus críos todo eso, ya me entiendes”, ha confesado el conocido intérprete, padre también de un hijo de 21 años llamado Daniel, en conversación con Entertainment Tonight.

Finalmente, no es que la estrella de películas de acción no haya logrado hacer cambiar de opinión a su retoño, sino que ha sido él quien le ha ofrecido su gran oportunidad con un papel en su nuevo filme, ‘Hard Powder’.

“Hicimos una película a principios de este año, es un thriller. También tiene un toque de comedia negra. Él da vida a mi hijo, como en la vida real, y fue maravilloso poder trabajar con él. Tuvimos dos o tres pequeñas escenas juntos y a mí me resultó muy agradable”, ha reconocido.

En su caso, hace unas semanas Liam anunció su intención de retirarse del cine de acción para decepción de los fans de la saga ‘Taken’, aunque ahora ha matizado que aún quedan por estrenar un par de cintas de ese género.

“Se sacó un poco de contexto. Simplemente estaba un poco… ya sabes, estaba teniendo un mal momento y alguien me preguntó en el Festival de Toronto qué iba a hacer con las pelis de acción. Esa mañana me sentía viejo, así que le respondí: ‘Tengo 65 años, dejadme tranquilo’, pero eso fue todo. Todavía me quedan un par más que me gustaría hacer”.