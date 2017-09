Kim Cattrall niega haber boicoteado ‘Sex and the city 3’

Este viernes, los fans de la franquicia ‘Sexo en Nueva York’ se llevaron el disgusto de sus vidas al enterarse de que la tercera entrega había sido supuestamente cancelada a tan solo unos días de empezar su rodaje, que por otra parte no había sido anunciado oficialmente, debido a las exigencias que había planteado la actriz Kim Cattrall para meterse de nuevo en la piel de Samantha.

Según apuntaba el diario Daily Mail, la actriz habría solicitado que antes se diera luz verde a una serie de proyectos que ella está desarrollando, algo que los estudios se habrían negado a hacer en rotundo, provocando así que el proyecto se fuera a pique.

Consciente de la pasión que aún generan Carrie Bradshaw y sus tres amigas del alma entre el público, a la intérprete rubia no le ha hecho ninguna gracia verse retratada como la mala de la película, y no se lo ha pensado dos veces antes de recurrir a Twitter para desmentir esa información.

“Me he despertado para encontrarme con una tormenta desatada por el Mail Online. La única condición que he puesto nunca ha sido no hacer una tercera película… y eso fue en 2016”, ha escrito claramente furiosa, y reafirmándose de paso en lo que ya ha dicho en un sinfín de ocasiones anteriores: que no está interesada en retomar el personaje que le dio la fama.