Julián Gil se reencuentra con su hijo Matías

Julián Gil por fin pudo reencontrarse con su hijo Matías Gregorio luego de varios meses sin poder verlo debido a sus compromisos profesionales y a la restricción que tiene por parte del juez que lleva su caso en la demanda contra Marjorie de Sousa.

Visiblemente molesto a su salida del Centro de Convivencia de los Juzgados de lo Familiar en la Ciudad de México, Gil preguntó a los reporteros presentes si conocían el paradero de su ex pareja.

“Acepta que yo pueda venir a ver al niño pero todavía es la hora que el juez no dice: ‘a ver ya lo puede ver tres o cuatro días al mes’, como yo he pedido”.

“Después pasó a un perito y ese perito precisamente ayer declaró que el niño es sano, pero puso una acotación ‘que el niño en ningún momento se podía separar de la mamá’. Ahora yo vengo a ver al niño, quien me entrega al niño no es la mamá, es una persona que yo no conozco, entonces yo quiero saber ¿dónde está la mamá?”, explicó Julián.

Posteriormente, el argentino pidió a los mismos reporteros investigar ese dato. “Yo sé dónde está la mamá, pero es el trabajo de ustedes averiguarlo, si ella no viene por x o y, porque tenga trabajo o porque tenga un compromiso, ella lo tiene que pedir al juzgado como lo hice yo, y de igual manera como yo fui justificado”.

El actor recordó las veces en que Marjorie acudió al juzgado con su hijo en brazos, a pesar de que él no asistiría debido a los proyectos profesionales que realizaba en otros países.

“Que ella haya querido venir aquí todas las veces con el niño, siendo yo quien estaba justificado ya es el problema de ella”.

Finalmente, Julián Gil volvió a pedir respeto hacia Gabriel Soto, quien ha sido involucrado como el posible padre del hijo de Marjorie, afirmando que ya había podido hablar con el actor mexicano pero se negó a brindar alguna información al respecto.