Julia Louis-Dreyfus recibe cariño tras anunciar que padece cáncer

A lo largo de las escasas horas que han transcurrido desde que la actriz Julia Louis-Dreyfus revelara públicamente que le había sido diagnosticado cáncer de mama, a través de un escueto comunicado cuya captura de pantalla fue compartida ayer jueves en las redes sociales de la intérprete.

Numerosas personalidades del mundo de la cultura y el entretenimiento se han lanzado a la esfera virtual para insuflar ánimos a la artista y, sobre todo, para darle las gracias por aprovechar su situación para lanzar un poderoso alegato en favor de la sanidad universal.

Una de las posibles sucesoras de la llamada reina de la comedia estadounidense -Julia atesora un sinfín de premios y una trayectoria de más de 35 años en la industria de la televisión-.

La intérprete Anna Kendrick, ha sido de las primeras en compartir su reacción ante la noticia y, sobre todo, en elogiar a su compañera de profesión por su vehemente defensa de aquellas mujeres que no pueden costearse el tratamiento para vencer la enfermedad.

“Jod**, jod**, creo que hasta ahora no había sido plenamente consciente de lo mucho que quiero a esta mujer, aunque no la conozca personalmente. La amo especialmente por pensar en las demás en este momento tan difícil”, escribió Anna en su perfil de Twitter.

A esta misma plataforma han recurrido otras grandes damas del humor como la incombustible Rosie O’Donnell, quien ha querido mandar a su colega de profesión “todo el amor” posible para que pueda superar sus problemas de salud con la mayor celeridad posible y, de esta forma, regresar por todo lo alto a la serie que ha terminado de consagrarla como una auténtica leyenda de la televisión: ‘Veep’.

“Quiero mandarle todo mi amor a Julia Louis-Dreyfus, quien reveló ayer que padece cáncer de mama. Ponte buena pronto”, le dirigió la humorista.

Un mensaje similar a los emitidos por Olivia Munn, “Te mando todo mi amor y mucha luz”, y Christina Applegate: “Mami, llámame si necesitas hablar”.

La actriz Wanda Sykes, quien se sometió a una doble mastectomía en 2011 para combatir la enfermedad, quiso enviar a Julia un mensaje cargado de esperanza y en el que dejaba claro que la estrella televisiva tiene fuerza y valor de sobra para salir victoriosa de este duro bache. “Te quiero mucho Julia, tú puedes con esto”, le ha dirigido.

Fue en la noche de ayer jueves cuando Julia Louis-Dreyfus colgó en su cuenta de Twitter la breve nota que ha dejado profundamente impactados a todos sus seguidores.

Aunque tan destacable como el propio anuncio fue su mensaje de reconocimiento a todos aquellos amigos y familiares que le están apoyando en estos difíciles momentos, así como al generoso seguro médico del que disfruta gracias al Sindicato de Actores.

“Una de cada ocho mujeres sufren cáncer de mama. Hoy, me ha tocado a mí. La buena noticia es que tengo el grupo de amigos y familiares más glorioso, que me apoyan y me cuidan todos los días, así como un seguro fantástico procedente del sindicato. La mala noticia es que no todas las mujeres son tan afortunadas, así que sigamos luchando contra todos los tipos de cáncer y hagamos que la sanidad universal sea una realidad”, explicó la actriz de 56 años.