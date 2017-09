Elena Tablada celebra que Chenoa cuente ‘su verdad’

La revelación a principios de esta semana del fragmento más polémico e impactante del primer libro autobiográfico de Chenoa, ‘Defectos Perfectos’.

El que relata con todo tipo de detalles el fin de su relación con Bisbal y el hecho de que la cantante mallorquina habría sido la última en enterarse de lo sucedido, ha provocado un intenso debate en el seno de los medios de comunicación al que ahora se suma Elena Tablada, expareja del intérprete y madre de su hija Ella.

“Supongo que cada uno tiene su verdad y si ha escrito este libro es su verdad y yo me quito el sombrero por la gente que tarde o temprano sale y se defiende a sí misma y habla de lo suyo, y desmiente muchas cosas que se habían dicho”, ha asegurado la diseñadora de joyas en un acto público en Madrid, apoyando de esta forma a la artista que la precedió en el corazón de Bisbal.

Sin embargo, se desconoce si Elena tiene realmente interés en conocer los entresijos de una de las rupturas más famosas de la historia de la televisión, una separación que -según Chenoa- se materializó únicamente con una rueda de prensa que ofreció Bisbal a su llegada a Caracas (Venezuela), en la que contestó afirmativamente y con una sonrisa a una pregunta sobre su supuesta soltería.

“No lo he leído. Apoyo a la gente que hace lo que siente que tiene que hacer, que para mí es súper importante”, apuntó Tablada para dejar clara su postura al respecto.

Una de las grandes novedades que se desprenden del relato que hace Chenoa en su libro reside en la llamada de teléfono que habría recibido de la hermana del intérprete, avisándole únicamente de que un mensajero se pasaría por su casa para recoger las pertenencias de Bisbal y pidiéndole que tuviera especial cuidado con sus premios.

Es probablemente ese pasaje concreto el que ha devuelto a la actualidad la dramática historia de amor protagonizada por David Bisbal y Chenoa en el pasado.

Hasta el punto de que el propio astro de la música ha decidido romper su tradicional silencio en lo que respecta a estos temas tan controvertidos para reivindicar la existencia de una segunda “versión” sobre lo ocurrido.

“No tengo mucho que decir, porque con este tipo de cosas siempre he sido muy reservado. Me sorprende, por lo que he leído en las redes, sobre todo porque con ‘El Reencuentro’ se habían superado muchas cosas. Yo soy muy positivo en la vida. Soy de los que prefiero desearle lo mejor a la gente. En una relación siempre hay muchas versiones y en este caso habrá dos”, declaró el artista andaluz.