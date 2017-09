Miley Cyrus ha dejado de fumar marihuana

La cantante Miley Cyrus se ha destacado en los últimos años como una de las voces que han defendido con más ahínco la legalización de la marihuana.

Hasta el punto de dejarse ver en varios conciertos fumando y abogando en sus entrevistas por la necesidad de erradicar los estigmas asociados a su consumo.

Sin embargo, ahora que parece haber dejado atrás su faceta más controvertida para abrazar una imagen pública y artística algo más madura y responsable, la que fuera protagonista de la serie ‘Hanna Montana’ asegura que ha optado finalmente por abandonar el cannabis para disfrutar de una “mente despejada” en su día a día.

“Creo que si alguien me pidiera que me convirtiera en una especie de portavoz del movimiento, diría que no. En mi caso, necesito tener la mente despejada porque quiero sacar el máximo partido a este momento de mi vida”.