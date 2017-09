Rob Kardashian y Kylie Jenner demandan a Blac Chyna

Este miércoles los dos hermanos presentaron una demanda contra la ex stripper, madre de la hija de Rob y del antiguo hijastro de Kylie, por vandalismo y asalto con lesiones

En el último año, Kylie Jenner y Rob Kardashian -dos de los componentes del clan Kardashian/Jenner y hermanos por parte de madre- han compartido un nexo de unión muy incómodo: Blac Chyna.

La ex stripper mantuvo una polémica relación sentimental repleta de altibajos con el diseñador de calcetines, fruto de la cual nació la pequeña Dream, la única hija de él.

Pero antes de que el único varón de la mediática familia se cruzara en su camino, ella ya había estado comprometida y tuvo a su primogénito (King Cairo) con Tyga, exnovio de la joven de 20 años, quien por su parte mantuvo una estrecha relación con el niño durante el tiempo que duró su noviazgo con el rapero.

En un intento por aparentar una normalidad en este complicado árbol genealógico que nadie más veía, Rob y Chyna realizaron un par de breves apariciones en el reality ‘Keeping Up With the Kardashians’ antes de grabar el suyo propio y Kylie accedió a alquilarles una de sus mansiones para que comenzaran su vida en común, que finalmente llegó a su fin el año pasado de la peor manera posible.

Ahora los dos hermanos han unido fuerzas para presentar una demanda contra Chyna en la que la acusan de vandalismo y asalto con lesiones.

Según los documentos legales a los que ha tenido acceso el portal People, el pasado diciembre la modelo erótica se presentó en la casa que compartía con su aún entonces novio claramente “borracha y drogada” y comenzó a jugar con la pistola de Rob mientras hablaba con sus amigos por FaceTime, sin saber si el arma estaba o no cargada.

Poco después se inició una discusión entre la pareja durante la que ella habría tratado de estrangular al padre de su hija con el cable del cargador de su teléfono móvil, procediendo a golpearle en la cara y la cabeza cuando este logró zafarse de su agarre y trató huir de la casa.

Ya en el exterior, Chyna habría lanzando una silla al vehículo de Rob mientras él trataba de huir haciendo que se lesionara el cuello.

En el caso de Kylie, esta afirma que durante el altercado su entonces cuñada causó unos daños en la propiedad valorados en 100.000 dólares, al romper una televisión y dañar el suelo y las paredes de varias estancias.

Además, en la demanda se afirma que la decisión de Blac Chyna de quedarse embarazada fue “un nuevo fraude para seguir saqueando a la familia Kardashian”, a la que aterrorizó durante el tiempo que duró su romance con Rob, realizando amenazas contra sus hermanas, faltándole al respecto a su madre Kris Jenner y sugiriendo a Kylie que debía hacer pruebas de enfermedades de transmisión sexual, en referencia a su noviazgo con Tyga.

Una fuente cercana a la demandada ya ha afirmado en conversación con la revista People que dicha disputa nunca tuvo lugar, y que los dos hermanos únicamente están tratando de desprestigiar a Chyna y desviar la atención de las acusaciones de malos tratos y agresiones que ella realizó contra él hace semanas, después de que Rob publicara fotografías suyas bastante comprometedoras en las redes sociales.