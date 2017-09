Maribel Guardia responde por su nominación al Grammy Latino

Luego de los comentarios negativos que ha recibido Maribel Guardia por su nominación al Grammy Latino, la cantante y actriz no dudó en responder a estos dichos.

“Te voy a decir una cosa: Que ladren, señal de que cabalgo. Es que también la gente debe de entender que esto no es un disco a la trayectoria de Maribel Guardia, es al Mejor Disco de Banda, porque está muy bien producido y está muy bien hecho”, dijo Guardia en entrevista a un diario mexicano.

“Ellos no se fijan en mi trayectoria ni en las personas, sino en el trabajo y punto. A mucha gente no le parecerá, pero a mucha sí le parece”, refutó.

Maribel confesó que este proyecto discográfico fue realizado con mucho esfuerzo y respeto por el género regional mexicano.

“Es un disco hecho con mucho respeto, es un género que realmente quiero y respeto. Trabajé muchos años cantando con banda y me parece que hay gente que no cree que la banda sea buena música. Me da mucho gusto que después de competir con tantos discos y tantos famosos mi disco haya pasado a ser uno de los finalistas y que esté compitiendo por el Grammy Latino”, indicó.

Y es que para diversos internautas, la también conductora no está a la altura de este galardón.

“Estaba muy feliz porque Tommy Torres está nominado en Latin Grammy, pero al ver que Maribel Guardia también lo está… 👎”, expresó @MONYDENISSE.

“Es neta que nominaron al Latin Grammy a Maribel Guardia por Mejor Disco de Banda? Neta, no mamen”, comentó @cristina_hogaza.

“#FelizJueves maribel guardia nominada a mejor álbum de banda #grammylatino es broma? 😂”, escribió al respecto @serenaqueenb0.

Guardia contiende contra artistas como Lalo Mora y El Chapo de Sinaloa, además de Banda El Recodo de Cruz Lizárraga y La Original Banda El Limón de Salvador Lizárraga en la categoría de Mejor Álbum de Música Banda.