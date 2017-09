Salma Hayek saca a relucir su lado más político y combativo

No problem, I called again. Today, @elshowdepiolin and I started the movement #UNITEDFORDREAMERS if you believe in #DACA call your congressional representatives or Paul Ryan at 1(202)225.3031 and press option 6. No se preocupen volví a marcar! Hoy, #piolin y yo comenzamos la campaña #UNITEDFORDREAMERS únete a nosotros y contacta a tu cámara de representantes o a Paul Ryan al 1(202)225.3031 y presiona la opción número 6.

