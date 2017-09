¿A quién se parecen los mellizos de Cristiano Ronaldo?

Este verano ha estado repleto de cambios en la vida personal de Cristiano Ronaldo, comenzando por la llegada al mundo de su mellizos Mateo y Eva y sin olvidar tampoco la sorprendente noticia de que su actual pareja, Georgina Rodriguez, está embarazada de su primer hijo en común.

A la espera de que su familia se agrande por tercera vez en el espacio de unos meses, el astro del balón ha recurrido a su cuenta de Instagram para realizar un directo en el que saludar a sus fans y contestar a sus preguntas.

Entre las que no podían faltar -cómo no- algunas acerca de sus pequeños que sirvieron para revelar exactamente qué edad tienen los bebés, cuatros meses, ya que en el momento en que se anunció su nacimiento mediante una gestación subrogada no se especificó ninguna fecha.

Además, Cristiano ha aclarado que Eva y Mateo han heredado la mayoría de sus rasgos, algo que parece alegrarle profundamente,

“Se parecen a mí, ¡y son preciosos!”, aseguró sin modestia ninguna.

En el directo también participó Cristiano Jr., que apareció sujetando en brazos a su hermanito pequeño y presentándolo ante la cámara en casa de que alguien no pudiera diferenciarle de su hermana.

Y más tarde, jugando al fútbol en la pista que su padre ha instalado en su mansión mientras él le daba instrucciones.

“El talento da sus frutos”, afirmó orgulloso el portugués al mismo tiempo que grababa a su primogénito marcando un gol.

Quien no se prodigó delante de las cámaras fue Georgina, con quien se rumorea que el deportista podría estar preparando su boda de cara al año que viene.

Aunque en varios momento del directo quedó claro que había una persona, probablemente ella, fuera de plano haciéndoles carantoñas y ruiditos a los bebés para entretenerles y que sonrieran.