Muere Hiromi, de “La Academia”, mientras daba a luz a su hija

México, 27 Sep (Notimex).- La actriz y cantante Hiromi, quien destacó en el teatro musical de México y en el doblaje cinematográfico, falleció hoy en esta ciudad tras sufrir complicaciones en el parto, confirmó la empresa Mejor Teatro.

“Con profundo dolor confirmamos el fallecimiento, esta mañana, de nuestra amadísima Hiromi, al igual que el de Julieta. Por respeto a su familia, en estos momentos de intenso dolor, pedimos la comprensión de los medios de comunicación. Descansen en paz”.

La protagonista de obras como “Mentiras” y “Bule Bule” se encontraba internada en un hospital de la colonia Xoco donde fue ingresada de urgencias.

Hace unas horas su esposo Fernando Santana había publicado a través de sus redes sociales que solicitaba de manera urgente la donación de plaquetas para Hiromi.

“Por favor, por lo que más quieran, necesito donadores de plaquetas para mi esposa. Les suplico que vengan y ya acá les dirán si pasan o no, pero ahora sí necesito de ustedes para salvarle la vida. Estamos en el hospital San Angel Inn de Universidad. Urge”, escribió.

De acuerdo con la actriz Marta Fernanda, quien actuó con ella en el musical “Mentiras”, Hiromi falleció a causa de una hemorragia mientras daba a luz a su hija Julieta, quien nacería el 21 de octubre.

Su muerte ocurrió a las 11:40 horas, tenía 34 años. El 13 de septiembre ofreció su última función en la obra “Bule Bule” en el Teatro Xola. Se había despedido del público para esperar tranquila la llegada de su primogénita.

Luego del sismo del 19 de septiembre en México, la actriz se hizo presente a través de las redes sociales difundiendo las necesidades de los damnificados y solicitando apoyo para rescatar a la gente de los escombros luego de que varios edificios colapsaron.

“Es una noticia muy dura, estoy consternada, triste, no lo puedo creer. Fueron muchos años de trabajar juntas, de convivir. No existe una explicación clara de lo que pasó, pero es algo intempestivo. Me tiene destrozada”, expresó Marta Fernanda a Notimex.

Para la actriz, Hiromi fue algo más que una compañera de escena. “Éramos familia, vivimos las malas, las buenas; las alegrías y las tristezas. No me cabe en la cabeza que ya no esté aquí. Fue una mujer muy talentosa, bella, noble. Tenía mucho por delante y no sé por qué sucedieron así las cosas”.

Marla Hiromi Hayakawa Salas nació el 19 de octubre de 1982 en Fukuoka, Japón. A los dos años sus padres la llevaron a vivir a Torreón, Coahuila. En 2004 saltó a la fama gracias a su participación en el “reality show” musical “La academia” que produjo TV Azteca.

Formó parte de la tercera generación y obtuvo el séptimo lugar de la competencia. Destacó en los musicales: “Hairspray”; “Despertando en primavera”, “Vaselina”, “Peter Pan”, “12 princesas en pugna”, “Avenida Q” y “Bule bule”.

En el ámbito del doblaje destacó a través de varias series de televisión y películas, sobre todo en la animación gracias a su gracia para hacer diversas voces.

Se desconoce hasta el momento el lugar donde se llevarán a cabo los servicios funerarios.