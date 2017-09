Mónica Bellucci recibe Premio Donostia en Festival de Cine

San Sebastián, 27 Sep (Notimex).- La actriz y modelo italiana Mónica Bellucci recibió hoy el tercer Premio Donostia de la 65 edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, norte español, agradeciendo a España, un país que ama y al festival, del cual dijo, respeta mucho.

Con un vestido de color rosa, llena de glamour, la italiana llegó al Velódromo, de 400 metros cuadrados, preparado en esta gala para un aforo de tres mil personas, en donde se proyectaron imágenes de muchas de sus películas, desde los primeras de su carrera, como el “Drácula”, de Coppola, a “En la vía láctea”, de Emir Kusturica.

El presidente del jurado de la Sección Oficial, el actor John Malkovich, entregó a Bellucci el galardón, luego de haberlo recibido la cineasta de origen belga Agnès Varda y el actor argentino Ricardo Darín.

Antes, en rueda de prensa, la actriz italiana aseguró que continuamente le preguntan sobre la belleza “y siempre contesto lo mismo, que la belleza dura cinco minutos y que si no hay nada más allá, la belleza no sirve de nada. Tengo 53 años y sigo trabajando y no creo que ahora sea solo por la belleza”.

Cuestionada sobre si con la edad las actrices dejan de tener oportunidades, Bellucci aseguró que las cosas han ido cambiando.

“Somos diferentes de nuestras madres y abuelas, nos sentimos más libres, tenemos más valentía para hablar y hacer cosas. Esta generación de mujeres, se respeta más. No solo en el cine, sino en todo. Esa es la clave porque si nosotras nos respetamos, ellos nos respetarán”, dijo.

La italiana aseveró que recibir un galardón como el premio Donostia “no es una cuestión de ego sino también de amor. Mi trabajo representa una comunicación. Necesitamos comunicarnos, saber quiénes somos”.

Añadió que “mi trabajo ha sido una forma de conocerme mejor a mí misma según las elecciones que he hecho y las oportunidades que los directores me brindan”.

En su recorrido como intérprete durante más de 25 años, Bellucci ha trabajado con algunos de los cineastas referentes tanto en Europa como en Estados Unidos, entre ellos Francis Ford Coppola, Gaspar Noé, las hermanas Wachowski, Mel Gibson, Terry Gilliam, Spike Lee, Paolo Virzì, Philippe Garrel, Sam Mendes o Emir Kusturika.