Pepe Aguilar creará fundación para ayudar a damnificados

Luego de confirmar que ofrecerá un concierto en beneficio para los damnificados en México tras el sismo de la semana pasada, Pepe Aguilar reveló que creará una fundación con la finalidad de ofrecer más apoyo a sus paisanos.

“Yo quiero poner mi granito de arena, contribuir a esta causa de la reconstrucción y lo vamos a hacer no solamente con esta fecha en la Arena Ciudad de México, sino con una fundación que voy a hacer, que va a estar dando (ayuda) permanentemente de aquí hasta que me muera de todos mis shows”, dijo el cantante en entrevista para el programa Sale el Sol.

Al ser cuestionado sobre la estabilidad en su familia tras la resolución del problema legal que enfrentó su primogénito, José Emiliano.

Luego de ser acusado de tráfico de personas en Estados Unidos, el cantante de música vernácula confesó sentirse tranquilo y esperando que su hijo sepa aprovechar esta nueva oportunidad que la vida le dio.

“Siempre hemos estado en paz, aceptando lo que la vida te avienta, definitivamente claro no del todo, o sea porque siempre te va a preocupar el bienestar de tus seres queridos”.

“Pero al fin de cuentas estábamos dispuestos a lo que fuera, tanto mi hijo como nosotros, él sabe que cometió un error, sabe que tenía que pagarlo”.

“Pasando a lo que me dices, si hay tranquilidad, felicidad porque al muchacho no le dieron cárcel, y porque puede rehacer su vida, otra vez la vida le está dando una oportunidad, espero en Dios no la desaproveche”, finalizó.