Gael García revela el secreto de su relación con Diego Luna

Gael García reveló el secreto de la gran amistad que mantiene y ha consolidado a través de los años con Diego Luna, a pesar de la fama internacional que ambos han conseguido durante su trayectoria profesional.

“Se ha dado de manera natural porque creo que también ensayamos mucho desde niños, el hecho de tener que compartir el ritual de la actuación y sobre todo compartir el templo donde todo esto sucede que es el teatro”.

“Siento que eso nos dio como un código postal en común del cual entendemos muchas cosas de antemano, e incluso muchas de las consecuencias las entendemos de antemano para no deshilacharlos, (para no crear conflicto)”, dijo Gael en entrevista exclusiva para la publicación Vanity Fair, misma que retransmitió Javier Poza para su programa de radio “Javier Poza en Formula”.

“Sobre todo en el trabajo siento que más florecemos también, o sea, obviamente si en la amistad de lo cotidiano y todo lo que nos ha sucedido en la vida paralelamente”.

“Pero en la parte de trabajo es como florecemos y me viene a la mente muchas cosas así, porque es difícil verse al espejo como en ese sentido y poder decir ah yo soy así, (…) pero de repente veo reflejos de otras amistades, y digo ¡ah mira!, por ejemplo cuando a Keith Richards habla de su mancuerna con Ronnie Wood, no son amigos de hecho, digo se llevan bien pero no son tan amigos como Diego y yo, pero él dice: ‘(…) una vez que estamos juntos somos imbatibles’, o sea, juntos no la pelan, y es algo que siento que con Diego me pasa”, explicó García con una gran sonrisa.

De la misma manera, Gael contó parte de la convivencia que ahora tienen los hijos que ambos procrearon.

“Además que le tengo tanta admiración y mutuamente nos damos como muchas sorpresas muy bonitas, por ejemplo ir con mis hijos a ver al tío (Diego), verlo ahí (en la cinta de Star Wars) fue así como ¡wow, o sea mi hijo no lo podía creer!, digo lo primero que se dieron cuenta y que les dije es ‘¡Ah Diego no tiene súper poderes!’, no, no tiene, y ya quedó claro”, finalizó.

Cabe señalar que Diego Luna y Gael García se han unido nuevamente para recaudar fondos y ayudar a las personas afectadas por el terremoto que sacudió su país la semana pasada a través de la plataforma Omaze, misma que permanecerá activa hasta el próximo 30 de octubre y que hasta ahora lleva recolectados más de medio millón de dólares.