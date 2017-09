Marc Anthony y Jennifer Lopez crean iniciativa para damnificados

NOTICIAS: (Miami, FL – 27 de septiembre de 2017) – Marc Anthony y Jennifer Lopez anunciaron hoy la creación de “SOMOS UNA VOZ”, una iniciativa de ayuda humanitaria en alianza con algunas de las figuras más relevantes del mundo de las artes y el entretenimiento y los deportes. Con más de 1 billón de seguidores en sus plataformas de medios sociales para ayudar a regar la voz y generar conciencia sobre las necesidades existentes para los damnificados, los miembros de la alianza de “SOMOS UNA VOZ,” están trabajando juntos para llevar agua, refugio, medicinas, generadores y comunicaciones a las áreas afectadas. ALEJANDRO FERNANDEZ, ALEJANDRO SANZ, ALEX RODRIGUEZ, ALEX SENSATION, BRUNO MARS, CAMILA, CHAYANNE, DADDY YANKEE, ED SHEERAN, EDWARD NORTON, ENRIQUE SANTOS, FAT JOE, FONSECA, GENTE DE ZONA, J BALVIN, JADA PINKETT SMITH, JESSY &JOY, JIMMY SMITS, JOHN LEGUIZAMO, JUAN LUIS GUERRA, KANY GARCIA, LIN MANUEL MIRANDA, LUIS FONSI, MALUMA, MAGIC!, MARIO DOMM, MOTIFF, NACHO, NARCISO RODRIGUEZ, NICKY JAM, PAUL SIMON, PITBULL, PRINCE ROYCE, RICKY MARTIN, ROMEO SANTOS, VIN DIESEL Y YANDEL son algunos de los miembros del poderoso grupo. Para más información de cómo donar a la campaña GoFundMe, “SOMOS UNA VOZ” visita: somosunavoz.com Los fondos recaudados serán distribuidos entre los siguientes grupos: American Red Cross, Reach Out Worldwide, United Way y Unidos Por #PuertoRico, entre otros. Sobre SOMOS UNA VOZ: “SOMOS UNA VOZ”, artistas al rescate es una alianza de artistas liderada por Marc Anthony y Jennifer Lopez unidos con la misión de utilizar sus recursos e influencia para llevar ayuda a las comunidades que están sufriendo a consecuencia de los más recientes desastres naturales.

