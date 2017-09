Nicole Kidman se planteó retirarse tras dar a luz

La actriz Nicole Kidman puede presumir a sus 50 años de seguir siendo uno de los grandes valores de la industria cinematográfica o televisiva internacional.

Como demuestran sus recientes y aclamados trabajos en series como ‘Big Little Lies’ o ‘Top of the Lake’, o en las películas que presentó con gran éxito de crítica y público en la pasada edición del Festival de Cannes, ‘La seducción’ y ‘The Killing of a Sacred Deer’.

Sin embargo, la intérprete australiana ha reconocido ahora que hace solo nueve años -cuando dio a luz a su hija Sunday- llegó a plantearse la idea de una retirada demasiado temprana del mundo del espectáculo para dedicar todo su tiempo y atención a la familia que acababa de formar con su marido Keith Urban, compuesta también por la adorable Faith (7).

“Hubo un período muy concreto, poco después de tener a Sunday, en el que sinceramente pensaba que mi carrera estaba acabada. Estaba casi convencida de que lo mejor era retirarme y centrarme en los míos”, ha confesado la oscarizada artista en el programa de televisión ‘Today’, haciendo referencia a una etapa de su trayectoria profesional mucho menos prolífica que la actual.

“Empecé a hacer de alguna forma mi transición hacia ese nuevo momento de mi vida, pero entonces mi madre me dijo: ‘Creo que no deberías retirarte o rendirte. No creo que ese sea tu camino. Tienes un fuego creativo en tu interior, y si no estás dispuesta a avivarlo, al menos mantenlo vivo hasta que quieras volver a arder'”, reveló Nicole a continuación.

La dosis adicional de autoestima y confianza que le insufló su progenitora explica a día de hoy que la estrella de Hollywood, al margen de los retos diarios que le suponga compaginar sus obligaciones familiares con el objetivo de seguir desarrollando su ilustre carrera, exude alegría y optimismo cada vez que se presenta ante los fotógrafos en una alfombra roja, dejando patente que es en el equilibrio entre los dos ámbitos más importantes de su vida donde se encuentra la clave del momento de plenitud que vive hoy en día.

“Mi madre me dijo también: ‘Todo lo que has conseguido en tu vida te lo has ganado, te lo has trabajado. Jamás te han puesto las cosas en bandeja. Ha sido un camino largo y arduo el que has recorrido, así que no puedes simplemente abandonarlo'”, ha recordado en su entrevista la también madre de Connor (22) e Isabella (24), a quienes adoptó con su ya exmarido Tom Cruise.