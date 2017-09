Pedro y Miguel, ¿Nuevos amigos de Diego y Gael?

Hasta ahora, Gael García Bernal y Diego Luna habían protagonizado el ‘bromance’ más mediático del mundo de la interpretación, desde que saltaran a la fama juntos en la película ‘Y tú mamá también’.

Sin embargo, a los Charolastras les han salido dos duros competidores que bien podrían arrebatarles ese título: Pedro Pascal y Miguel Ángel Silvestre.

Desde que se conocieran en una fiesta de Netflix, entre los dos actores surgió una química instantánea que tuvieron la oportunidad de desarrollar poco después, cuando coincidieron en el rodaje de la tercera temporada de ‘Narcos’, el chileno retomando su papel del agente Peña y el español como una de las nuevas incorporaciones.

A partir de ahí surgió una bonita amistad de la que hicieron gala tanto durante el rodaje como en la promoción de la producción del gigante del streaming, especialmente en sus redes sociales, donde publicaron imágenes y vídeos dando rienda suelta a su vena más gamberra y a su pasión por el baile.

Cuando no se encuentran juntos, no dudan en dedicarse todo tipo de halagos en sus respectivas entrevistas, como ha hecho Pascal a su paso por España, el país natal de su amigo, para promocionar su última película, ‘Kingsman: El círculo dorado’.

“Miguel Ángel en particular es como un hermanito mío. Nos conocimos en Estados Unidos hace tiempo y nos hicimos amigos al instante”, comentaba el actor en una entrevista a GQ España, añadiendo en tono bromista: “La disciplina con el deporte siempre me ha resultado muy difícil. ¿Sabes lo que me j*de? El hue*ón de Miguel Ángel Silvestre, que físicamente es como un superhéroe. A veces lo mataría, pero también quiero que me enseñe a seguir una rutina”.