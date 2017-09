La vida de Ellen Page antes y después de salir del armario

Tres años después de revelar su homosexualidad en una conferencia sobre derechos humanos, la actriz analiza cómo ha cambiado su vida y su carrera profesional, por la que llegó a temer antes de dar ese paso.

La actriz Ellen Page eligió una conferencia relacionada con los derechos humanos para anunciar ante el mundo entero, el mismo que le había visto crecer en la pequeña y gran pantalla, que era homosexual coincidiendo con el día de San Valentín de 2014, después de pasar años temiendo que alguien más se encargara de compartir esa información por ella y sin su consentimiento.

En retrospectiva, la intérprete no duda en afirmar que ese momento, por angustioso que resultara cuando se enfrentó a él, marcó un antes y un después en su vida al permitirle volver a sentirse libre.

“Todo es diferente. De un día para otro, de repente sentí una felicidad y una paz interior que no había experimentado en años. Ahora mismo mi vida es un poco abrumadora, pero me alegro de estar en una posición en que puedo apoyar a mi comunidad y a un mismo tiempo demostrar que sigues pudiendo interpretar todo tipo de papeles después de salir del armario”, explica la intérprete en una entrevista a la revista Diva, en la se muestra positiva acerca del cambio de mentalidad que se está produciendo en Hollywood.

“Las cosas están evolucionando muy rápido y cuanta más gente hable de su sexualidad más ayudaremos a acabar con la idea de que salir del armario acaba con tu carrera. Tenemos que acabar con eso”.

En su caso concreto, la artista de 30 años no está segura de que hubiese podido seguir adelante con su carrera de no haberse decidido a dar ese paso, debido a que la ansiedad y la tristeza habían acabado por hacerle perder la pasión que sentía por su profesión.

“Llegó un punto en que mi deseo de revelar mi homosexualidad era tan grande que, incluso si todo el mundo en Hollywood me hubiese dicho que jamás volvería a trabajar, no me habría importado. No quería seguir escondiéndome”.