Brie Larson no se sentía lo suficientemente guapa

La actriz nunca pensó que sería la protagonista de grandes producciones como ‘Captain Marvel’, su próxima película, al sentirse.

Antes de que el Óscar por su trabajo en ‘Room’ y el universo Marvel se cruzaran en su camino, Brie Larson nunca pensó que acabaría convirtiéndose en la protagonista de grandes producciones como ‘Captain Marvel’ al considerar que no era lo suficientemente atractiva.

“No me sentía lo suficientemente segura de mí misma, no me sentía lo suficientemente guapa. Pensaba que me pasaría el resto de mi vida encasillada en el papel de secundaria y me costaba hacerme a la idea de que pudiera ser la estrella”, confiesa la intérprete en una entrevista a la revista The Edit.

Cuando por fin consiguió el tan anhelado papel principal, lo que debería haber sido un sueño hecho realidad se convirtió en una pesadilla por culpa del trato sexista que recibió en algunos casos.

“He estado en sets de rodajes en los que no me sentía a salvo, en los que me han tratado como un objeto. Pero según me voy haciendo mayor me doy cuenta de que debo valorarme, tengo derecho a hacerlo”.

Esas experiencias la marcaron tan profundamente que a punto estuvo de rechazar la oportunidad de dar vida a la superheroína Carol Danvers en la próxima producción del gigante Marvel, por la que muchas intérpretes darían saltos de alegría pero que a ella le hizo temer que volvería encontrarse en la misma situación una vez más, solo que a mayor escala.

“Me pasé meses pensando si lo haría o no, pero entonces me di cuenta de que era mi oportunidad de contar una historia de la manera más grande posible. Sé que me hará perder algunas de las cosas que más valoro y aprecio en mi vida, pero creo que valdrá la pena”.