Kate del Castillo arremete contra gobernador de Morelos

Kate del Castillo estalló contra el gobernador de Morelos, Graco Ramírez, luego de que el político la bloqueara de su cuenta de Twitter debido a que la actriz lanzó diversas críticas tras ver las imágenes donde supuestamente este retuvo la ayuda que la población envió para ese estado tras el sismo del pasado 19 de septiembre.

“El bloqueó más grande no está en las redes sociales, el bloqueo más grande esta en tu cerebro”, escribió la mexicana en su cuenta de Twitter con la imagen donde se ve que no puede acceder a la cuenta del gobernador.

Graco Ramírez bloqueó a Kate del Castillo y esta le dice sus verdades pic.twitter.com/wDQgUMeFyl — Fernando Martínez ™ (@abogadodemaria) September 23, 2017

Otro famoso que sufrió las mismas consecuencias fue Alfonso Herrera, quien horas después evidenció de la misma forma que Del Castillo como Graco lo tenía bloqueado de su cuenta, motivo por el cual el ex RBD únicamente cuestionó: “Quiubo?!?!?”.

A su vez, el famoso conductor de carros Franky Mostro también manifestó haber sido bloqueado por Ramírez: “Me bloqueó @gracoramirez solo por avisarle que iba a donar a Morelos. En lugar de bloquear hay que ayudar!! #GracoRamirez #bloqueoComoGraco”

Me bloqueó @gracoramirez solo por avisarle que iba a donar a Morelos. En lugar de bloquear hay que ayudar!!#GracoRamirez #bloqueoComoGraco pic.twitter.com/eKPcjnuSPK — Franky Mostro (@frankymostro) September 25, 2017

Tras estas evidencias de bloqueo a diversos famosos, Facundo bromeó con la posibilidad de que Graco también lo pudiera bloquear. “Yo creo que @gracoramirez todavía no se despierta porque no me ha bloqueado #BloqueoComoGraco”.

Yo creo que @gracoramirez todavía no se despierta porque no me ha bloqueado #BloqueoComoGraco — Facundo (@facufacundo) September 25, 2017

Cabe señalar que desde hace unos días el gobernador del estado de Morelos se encuentra en la mira de diversos usuarios en Twitter tras difundirse las imágenes donde se dice que prohíbe el paso de los camiones llenos de víveres provenientes de diversos estados del país.