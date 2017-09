Perris Edwards, ingresó por un ‘problema gástrico’

La integrante de Little Mix tuvo que ser ingresada este sábado en un hospital de Las Vegas después de que comenzara a encontrarse mal, mientras que sus compañeras de grupo actuaban en el festival iHeartRadio.

Las cuatro integrantes de Little Mix hicieron acto de presencia en la primera jornada del festival de música iHeartRadio de Las Vegas para introducir la actuación de su compatriota Harry Styles. Sin embargo, cuando llegó su turno al día siguiente, sus fieles seguidores en seguida se dieron cuenta de que una de ellas, Perrie Edwards, no había salido al escenario. El motivo: un repentino malestar estomacal.

“Perrie tuvo que ser llevada al hospital en medio de la noche por un problema gástrico. La vio un médico y tristemente no pudo actuar”, aseguró uno de sus representantes de la británica al portal MailOnline, poco después de que sus compañeras Jade Thirlwall, Leigh-Anne Pinnock y Jesy Nelson hicieran un pequeños repaso a sus éxitos más populares, por primera vez como trio.

Esta no fue la única incidencia a la que la ‘girl band’ tuvo que hacer frente la noche del pasado sábado, ya que su actuación se vio perjudicada por unos problemas técnicos que sus fans no tardaron en señalar en la esfera virtual al darse cuenta que la música y sus voces no estaban sincronizadas. Siendo consciente de ello, la mayor de las intérpretes, Jesy, utilizó su cuenta de Instagram para lanzar una indirecta a los organizadores.

“Bueno al menos mi pelo lucía así de bien”, escribió poco después de su concierto en Instagram aludiendo claramente al citado desastre técnico.

Por otro lado, esta tampoco es la primera vez que Perrie debe acudir al hospital por una emergencia. Hace algo más de un año, la guapa artista se vio envuelta en un aparatoso accidente doméstico después de que un calentador de agua estallara y le quemara las manos, dejándole unas cicatrices bastante visibles.