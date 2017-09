Juan Osorio manda advertencia a Bobby Larios

Luego de darse a conocer que Bobby Larios está planeando hacer una bioserie, Juan Osorio no dudó en dar sus impresiones al respecto, debido a que el actor hablaría en este proyecto de su relación con Niurka Marcos, a quien conoció cuando aún estaba casada con el productor.

“No hay más comentarios, nada más le deseo que le vaya muy bien y que sepa capitalizar esto para bien”, dijo Osorio en entrevista para el programa “De Primera Mano”.

Pero al ser cuestionado sobre si tendría algún problema con que su nombre apareciera en dicha serie, Juan comentó: “Yo creo que no tiene por qué mencionarme, que haga su serie pero que no me incluya porque yo no lo incluí a él, así que hay que hay respetarnos si no quiere tener problemas, porque si los va a tener eh”.

Sin dudarlo, el productor de Televisa confesó que demandaría al actor de no seguir su consejo. “Por supuesto que demando, porque mientras yo no acepte, no admita que maneje mi nombre, no tiene por qué”.

Finalmente, Osorio subrayó que nadie tiene el derecho de manchar su imagen. “En este momento me he preocupado por portarme bien, no dar espectáculos negativos ni mucho menos, para que venga otra gente a ensuciarme”.