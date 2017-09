Luis Fonsi no puede comunicarse con su familia en Puerto Rico

Luis Fonsi brindó una entrevista para el presentador conocido mundialmente como Don Francisco, donde no pudo ocultar la desesperación que padece al no poderse comunicar con sus familiares en Puerto Rico luego del paso del huracán María.

Como parte de su gira ‘Love and Dance de Luis Fonsi’, el cantante se presentó el Hard Rock Live de Hollywood, Florida, el pasado 22 de septiembre, y participó en un programa especial de Telemundo, ‘Todos Unidos’, donde charló con el conductor de su éxito, y también de la lamentable situación que vive su país natal tras el paso del mencionado ciclón.

“Estoy celebrando un momento muy bonito en mi carrera (…), pero verdaderamente estoy con mi tierra, con Puerto Rico, y con mis hermanos mexicanos, inclusive la Republica Dominicana, que hemos atravesado momentos muy difíciles y que ahora mismo están atravesado momentos difíciles”, dijo el cantante.

Después de pedir ayuda a todos los latinos para cobijar a los afectados por las diversas catástrofes que se han suscitado en los últimos días, Fonsi confesó que se encuentra preocupado por su familia.

“Lo que me preocupa es mi familia, mis abuelos, mis primos, que no he hablado con ellos todavía”, expresó el boricua con la voz entrecortada.

“Mucha gente la está pasando muy mal. Hay mucha gente en refugio que no tiene absolutamente nada. Quiero que sepan que estamos aquí, que estamos sufriendo por ellos, estamos dolidos por ellos. Que queremos ayudar y estamos buscando todas las maneras para hacerlo”, finalizó visiblemente conmovido.