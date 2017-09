Ivana Baquero presume de su novio por España

#Madrid , pretty much my fourth home. Yes, there are a few others that come first, but none other offers such a vibrant and lively atmosphere, and coffee 24/7 (note: always at walkable distance) 👍🏼 __________________ #Madrid , uno de mis varios hogares. Único por la vida que tiene y la atmósfera que desprende.

A post shared by Ivana Baquero (@ivanabaquero) on Sep 13, 2017 at 1:13pm PDT