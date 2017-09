“Canelo” Álvarez dona un millón de dólares en víveres a México

Hoy interrumpimos las actividades de los voluntarios incansables del DIF para llevar nuestro granito de arena. Aunque ya hayamos aportado aún hay mucho por hacer. Es admirable la labor de todas estas personas, sigamos ayudando con lo que podamos. Apóyense en los centros de acopio de su estado y permitamos que la ayuda llegue! #FuerzaMexico#unidosmexico #heroessincapa

A post shared by Saul Alvarez (@canelo) on Sep 21, 2017 at 6:52pm PDT