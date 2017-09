U2 y Paul McCartney llegarán a México para apoyar tras terremoto

Los integrantes del grupo irlandés U2 y el cantante inglés Paul McCartney han confirmado que hasta este momento las presentaciones que tienen agendadas en México no se han cancelado tras el sismo en México.

De acuerdo a un diario mexicano, además de esta ratificación de sus eventos, tanto la banda como el intérprete estarían buscando la forma de ayudar a los afectados por el evento natural.

“Por el momento no hay conciertos cancelados, el hecho es que ellos están muy interesados en venir y ayudar de alguna manera, por eso se les presentaron varias opciones”, reveló una fuente de OCESA según el mismo medio.

“Su equipo ha estado en contacto con el nuestro y se les planteó la posibilidad de hacer un donativo, de pedirle al público que se sume, de que ellos consigan fondos; hay varias opciones”, detalló.

Finalmente, esta persona allegada a la empresa de entretenimiento reiteró el interés de estas personalidades por realizar alguna labor altruista en México.

“Hemos tenido comunicación constante y por lo pronto sabemos que, insisto, sí quieren ayudar. Los artistas extranjeros que vienen están muy consternados y están analizando posibilidades, o las mejores vías de ayuda”.

Mientras U2 se presentarán los días 3 y 4 de octubre en el Foro Sol de la Ciudad de México con el show The Joshua Tree Tour 2017, el ex Beatle ofrecerá un concierto el 28 de octubre con su tour One on One en el Estadio Azteca.