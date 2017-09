Ricky Martin realiza campaña para ayudar a Puerto Rico

Ricky Martin demostró su solidaridad con sus compatriotas de Puerto Rico luego del paso del huracán María en el país y lanzó una campaña para ayudar a todos los damnificados.

El boricua no ocultó la desesperación que le ocasiona no poder estar en dicho lugar y poder volcar su esfuerzo para socorrer a los afectados por este evento natural.

“Desde mi habitación en Las Vegas con muchas frustraciones, con mucho dolor por todo lo que estoy viendo a través de las redes sociales de todo lo que está pasando en Puerto Rico luego del huracán María, quiero hacer algo al respecto, si es por mi me monto en un avión ahora mismo y empiezo a trabajar fuertemente pero no es lo que me aconsejan”, confesó el cantante.

Posteriormente, Ricky explicó: “para quitarme esta angustia he decidido crear un fondo de ayuda para catástrofes porque tenemos que empezar de alguna manera y pues aquí estoy yo pidiéndote tu ayuda, necesito que lo dones, aunque sea 1, si me das 1 dólar, si me das un dólar, te prometo que va a llegar donde tiene que llegar, vas a ayudar muchísimo a la gente que en este momento lo necesita, que es mi tierra Puerto Rico, cuento contigo”.

Mi gente necesita. Ayúdame. Link in bio youcaring.com/rickymartin A post shared by Ricky (@ricky_martin) on Sep 22, 2017 at 1:16am PDT

Tras el llamado de Ricky Martin, el actor Cristian de la Fuente no dudó en sumarse a la campaña, y además de compartir el video del intérprete de “La Vida Loca”, afirmó que él ya realizó su aportación.

“Muy fácil donar!!!!! Yo ya hice mi donación…. a unirnos todos… desde 1 dólar puedes hacer una GRAN diferencia y puedes hacerlo desde tu teléfono!!!! Unidos por #puertorico #huracan #ayuda @ricky_martin Mi gente necesita. Ayúdame 👉 youcaring.com/rickymartin 🇵🇷🙌 #unidosporpuertorico #huracanmaria #rickymartin”, escribió el chileno.