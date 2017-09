Scott Disick solo ha amado a Kourtney Kardashian

El empresario y celebridad ya ha admitido que su expareja y madre de sus tres hijos nunca le dará una nueva oportunidad a nivel sentimental, lo que no significa que para él siga siendo la única mujer a la que ha amado

Aunque en los dos años que han pasado desde que concluyera su larga relación sentimental con Kourtney Kardashian, la madre de sus tres hijos, a Scott Disick se le han atribuido varios romances con jóvenes como Bella Thorne y más recientemente Sophia Richie.

Ambas amigas o conocidas de sus antiguas cuñadas Kendall y Kylie Jenner, él asegura que nunca ha sentido por ninguna de ellas lo mismo que por su ex.

“Ella es la única persona a la que he querido en toda mi vida. Y además creo que es muy guapa y todo eso”, ha reconocido Scott en una entrevista con Ryan Seacrest, productor ejecutivo del reality de la familia, con motivo de su décimo aniversario en antena.

Pese a que los intentos de Scott por reconquistar a Kourtney no han sido precisamente discretos o un secreto para sus allegados, él se ve obligado a admitir ahora lo innegable: que su ex ya ha pasado página y que lo único que les une ahora son sus hijos.

“Ya no existe ninguna conexión entre nosotros, eso lo ha dejado muy claro. Quiero que todo el mundo sepa que ahora nos dedicamos solo a educar juntos a nuestros hijos”, ha asegurado, antes de añadir en tono de broma y en línea con su gamberro sentido del humor habitual: “Aún intento acostarme con ella una vez a la semana”.

A lo largo de los años, los problemas con la bebida y otras sustancias de Scott y su estilo de vida fiestero minaron poco a poco su relación sentimental con Kourtney, sin importar los esfuerzos de él por rehabilitarse, que por otra parte solían acabar fracasando al poco tiempo.

“Consigue controlarse durante un periodo de tiempo, pero no es capaz de ser consistente”, se apresuró a intervenir Khloé, la hermana pequeña de Kourtney, en la misma conversación.

A lo que Scott quiso matizar: “La cuestión es que, cada vez que me vuelvo demasiado buena persona, ella deja de quererme porque dice que se enamoró de un hombre que estaba un poco más jo**do. ¡Es verdad al 100%! Si te trato como a una reina, ni siquiera me saludas, pero si te escupo a la cara, en seguida me dices: ‘Hola, cariño'”, apuntó el empresario dirigiéndose directamente a Kourtney para indignación de ella.