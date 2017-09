Lady Gaga ha aprendido que la fama no lo es todo

'Gaga: Five Foot Two' ha permitido a la cantante observarse como nunca antes, a través de los ojos de otra persona y en sus momentos más bajos, para darse cuenta de que la popularidad no ha hecho más que aislarla del mundo

Pese a que se trata de eventos vividos por ella misma en el curso del último año de su vida, la cantante Lady Gaga ha reaccionado de forma muy emotiva al ver el documental ‘Gaga: Five Foot Two’.

Grabado mientras se preparaba para lanzar su último álbum y actuar en el intermedio de la Super Bowl, al observarse por primera vez a través de un punto de vista neutral -el del director- y comprobar lo sola que puede llegar a estar en muchas ocasiones aún estando rodeada constantemente de gente.

“Con ‘Gaga: Five Foot Two’ he tenido la oportunidad de verme a mí misma como nunca antes. Me hace sentir orgullosa, triste, poderosa, vulnerable…”

“Pero lo que más me ha sorprendido de todo es la autenticidad con la que Chris [Moukarbel], el director, decidió mostrar mis momentos más malos y buenos, y la relación tan cercana que mantengo con mi familia y a la que me aferré tan fuerte mientras componía mi disco ‘Joanne’. Aunque resulte surrealista, emotivo y duro, me emociona ver que, cuando se levanta el velo alrededor del aura de mi fama, se demuestra que la fama no lo es todo”.

“Te sientes sola, aislada y resulta un desafío a nivel psicológico porque la popularidad cambia la percepción que tienen de ti. A mí me resulta muy poco natural y complicado, porque sé que es mi destino ser artista”, reza parte del mensaje publicado por la intérprete en sus redes sociales.

Aunque podría parecer que las palabras de Gaga desprenden cierta amargura, nada más lejos de la verdad, ya que todo el proceso en torno al documental ha resultado una experiencia catártica que le ha permitido mostrarse vulnerable como nunca antes ante el cineasta y sus fans.

“Vi el filme por primera vez junto al resto del público en el Teatro Princess of Wales en el Festival Internacional de Toronto. Y me alegro mucho de que respetara el proceso creativo de Chris en ese sentido”.

“Jamás habría podido ser objetiva respecto a mí misma. Esta es una colaboración en la que me sumergí a ciegas porque creía en su talento y él creyó en mí. Gracias a todos mis monstruos: puede que no siempre dé al mundo exactamente lo que espera de mí, pero no lo dudéis, siempre soy fiel a mí misma”, concluye.