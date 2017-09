Belinda se compromete a reconstruir casas en Morelos

Belinda continúa demostrando el compromiso que siente con los mexicanos tras el sismo de 7.1 grados Richter que sufrió la ciudad México y otros tres estados, entre ellos Morelos, este 19 de septiembre.

Tras llevar algunos víveres a los afectados en la Ciudad de México, la cantante viajó a Jojutla, lugar ubicado en el estado de Morelos, donde al ver la devastación que dejó el temblor, no dudó en comprometerse a reconstruir algunas casas.

“Hemos visto a mucha gente que quiere ayudar, yo desde antes que pasara este terremoto ya estaba ayudando para Oaxaca y para Chiapas que también se encuentran muy mal”, dijo la cantante en entrevista para el programa “De Primera Mano”

La también actriz continúo explicando su labor. “Ayer estuvimos en Morelos, estuve en Jojutla, que también como que mucha gente se ha concentrado en el D.F., pero también no nos olvidemos que Morelos pues la catástrofe fue terrible”.

“Yo estuve ahí personalmente entregando dos camiones de víveres, la gente está muy mal, hay muchísima gente que se quedó sin casa, y sin comida, entonces tenemos que estar más unidos que nunca, hay que luchar por México, y nosotros como ciudadanos estar unidos”.

Posteriormente, la intérprete fue cuestionada sobre su interés en realizar un concierto benéfico para recabar fondos y donarlo a los damnificados, momento en que la actriz explicó que por ahora su interés se concentra en cumplir con su promesa de construir casas para los afectados.

“Si he pensado en eso, pero creo que eso es a futuro, creo que lo más importante el día de hoy es rescatar a la gente que todavía está ahí, también pues darles comida a todos los que no tienen nada, que se quedaron sin casa, (…) y por supuesto empezar a construir unas casas, que yo ya me comprometí desde ayer”.

“Estuve en Morelos, y pues me comprometí con la gente de ahí para pues para construir unas casas que quedaron, o sea fue pérdida total, y esperamos que todos nos unamos también a futuro, porque no se trata ahorita, de nada más estos dos o tres días, sino que este sea un compromiso en los próximos meses”, explicó.

Finalmente, Beli aclaró que su compromiso por el momento es únicamente con 3 casas. “Ahorita nos comprometimos con 3 casas que estaban destruidas, obviamente pues yo no tengo el poder que tiene el gobierno, el gobierno tiene que ocuparse de reconstruir estas casas”.

“Yo soy una figura pública, soy una cantante que pues yo trabajo y pues hago conciertos y de ahí es de donde estoy sacando esta inversión para yo personalmente hacerlo, pero eso no me está ayudando nadie, es de parte de mi Fundación Gaia Planeta Azul y mío para construir estas casas. Ojalá que pueda más”.