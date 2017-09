Zayn Malik revelo sus problemas de ansiedad

El cantante Zayn Malik sorprendió a propios y a extraños el año pasado cuando se vio obligado a cancelar varias actuaciones y apariciones públicas a cuenta de los niveles de estrés y ansiedad que había venido experimentando en esos tiempos.

Unos problemas de los que el normalmente discreto intérprete ha venido pronunciándose abiertamente desde entonces para poder afrontarlos con mayor determinación y, sobre todo, para que la opinión pública pueda comprender mejor la gravedad de los mismos.

“Mis fans siempre me han apoyado de forma incondicional, porque son gente maravillosa que me respaldan ante cualquier circunstancia. Lo que de verdad me sorprendió fue que ciertas personas que no esperaban que terminara hablando de estos temas, toda clase de gente”.

“Incluso gente mayor que se había enterado de lo que me ocurría, me dijeran: ‘De verdad que te respeto mucho por haber dado el paso y hablar de ello. Se necesita fuerza y confianza en uno mismo para admitir un problema'”, expresó el ídolo juvenil a la revista Us Weekly, antes de sincerarse sobre el efecto tan positivo que se desprende de su política de transparencia absoluta.

“Y la verdad es que me sentí muy reivindicado, porque ni siquiera lo hice por ese motivo. Simplemente necesitaba sacar esa angustia de dentro. Pero cuando recibes una respuesta tan cariñosa después de haber tenido ese gesto, todo ello te hace sentir genial. Es como una recompensa adicional por lo que has tenido que pasar”, añadió.

De hecho, y al margen del rotundo éxito que ha venido cosechando con su carrera en solitario -Zayn abandonó la ‘boy band’ One Direction a finales de 2015-, el guapo artista está especialmente satisfecho por el vínculo tan estrecho y personal que ha venido forjando con sus admiradores por medio de su música y de sus redes sociales.

Una relación que les está sirviendo a las dos partes para conocerse en profundidad y trasladarse su apoyo mutuo ante las adversidades.

“Creo que todo esto ha tenido un impacto muy bueno tanto para mí como para mis fans, que ya tienen una visión mucho más completa sobre el origen de mis problemas y saben que cuando he necesitado aislarme del mundo no lo he hecho porque sea un desagradecido o porque no valorara las oportunidades que tenía delante”.

“Son conscientes de las luchas internas que he tenido que vivir y, desde luego, yo me alegro de haberme quitado todo ese peso de encima para volver a ser yo mismo, como seguramente le pase a todo el mundo que ha tenido que atravesar una situación parecida y ha necesitado contarlo para aclarar todo”, explicó.