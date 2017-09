Ben Stiller celebra tres años libre de cáncer

El actor Ben Stiller ha querido dar nueva información sobre su actual estado de salud coincidiendo con el tercer aniversario de su triunfo en la batalla contra el cáncer de próstata.

Para animar a otros a realizarse la prueba del antígeno prostático específico, un sencillo análisis de sangre que en su caso sirvió para que le detectaran la enfermedad a los 48 años.

“Llevo ya tres años sin rastro del cáncer. Me alegro mucho de que hablar de mi situación, y de la prueba para la prevención del cáncer de próstata, haya ayudado a marcar una pequeña diferencia, o al menos eso creo yo”.

“Mucha gente se me acerca para hablar del tema, y los Servicios de Prevención de Estados Unidos han cambiado su guía de ayuda y ahora recomiendan que hables con tu médico para someterte a esta prueba. Creo que se trata de una buena decisión”, ha explicado el intérprete a su paso por el programa ‘The Today Show’.

El humorista hizo público su diagnóstico el año pasado, una vez que ya había superado la peor parte. En su pronta recuperación jugó un papel esencial la detección precoz, después de que la prueba del PSA a la que se sometía de forma rutinaria en sus chequeos anuales desde los 46 años arrojara unos resultados preocupantes.

Tras ello, al intérprete le repitieron el mismo test y le realizaron una resonancia magnética y una biopsia que acabaron confirmando las sospechas de los médicos, pero no así de Stiller, que jamás se esperó una noticia semejante.

“Fue surrealista, no era algo que pensara que me pudiera suceder. No estaba siquiera en mi radar. Si no hubiese sido por el test, no creo que el tratamiento hubiese sido tan sencillo como me resultó a mí”.

“Si de mí dependiera, todos los hombres se realizarían la prueba pasados los 40 o los 45, especialmente si hay antecedentes en tu historial familiar. Yo no lo hubiese sabido de no haberlo hecho”, aseguraba anteriormente.