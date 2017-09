Juan Cirerol es repudiado tras comentario por el sismo

El músico mexicano Juan Cirerol empleó su cuenta de Twitter para realizar una declaración sobre el terremoto que se vivió en la capital azteca, causando una fuerte indignación entre los internautas, quienes no dudaron en solicitar que su música fuera dada de baja de las diferentes plataformas digitales.

Minutos después del sismo de 7.1 grados Richter, el oriundo de Mexicali, Baja California expresó: “Debería darme tristeza el sismo del DF, pero no”, junto a un emoticón sonriendo, pensamiento que inmediatamente recibió diversas represalias.

“De haber sabido que eras tan nefasto jamás habría puesto una nota de mi acordeón en tu disco. Despreciable @juancirerol, eres una vergüenza.”, le reprochó su colega Jair Alcalá.

“150 muertos y ves el twitt borrado de Juan Cirerol… Neta. Por qué!?”, cuestionó el conductor Rafa Sarmiento.

“A mí me da lástima y vergüenza tu post @juancirerol …”, refutó Pascual Reyes, otro de sus colegas.

De la misma manera, se lanzó una iniciativa en Change.org para reunir firmas con la finalidad de que la plataforma Spotify, retire el catálogo musical de Cirerol.

Horas más tarde, el músico intentó ofrecer una disculpa por su declaración comentando: “Por eso pido disculpas por mis comentarios, OBVIO no deseo la muerte de nadie, soy un músico común y tengo poca tolerancia al estrés. Animo!”.

Sin embargo, al notar que su mensaje no fue bien recibido, arremetió contra sus detractores con los siguientes tuits:

“Independientemente de mis comentarios si ustedes no me quieren a mi yo tengo mi derecho humano de no quererlos a ustedes, TODOS! Así que🖕🏻”.

“Estamos en pleno 2017 pinche sociedad de salvajes moralones son más peligrosos ustedes que yo.”

“Si no me pueden callar, pues mátenme perros, la neta nomas trucha porque no soy manzo en persona.” (sic).

“Yo no necesito de nada ni nadie para vivir, eso dice mi guitarra. Yo vivo como un errante y nunca me van a cambiar. Prefiero morir.”, finalizó.