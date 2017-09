¿Por qué sigue posando desnuda Kim Kardashian?

En los últimos tiempos, Kim Kardashian se ha planteado en más de una ocasión si debería o no renunciar a posar ligera de ropa en reportajes fotográficos o a compartir selfies subidos de tono en sus redes sociales, tanto por miedo a encasillarle como por el aluvión de críticas que recibe por ello.

Sin embargo, cada vez que está a punto de tomar la decisión de cerrar para siempre ese capítulo de su vida y de su carrera, acaba cambiando de idea en el último momento por temor a que la oportunidad que esté rechazando en ese instante sea la última que tenga de mostrar al mundo su figura.

“Sí lo he pensado, y me he dicho que voy a moderarme un poco. Pero luego pienso: ‘Espera, no podré seguir haciéndolo dentro de diez años, así que… por qué no hacerlo’. La verdad es que no sé cuál es la edad adecuada para parar”, reconoce en una nueva entrevista a la revista Allure.