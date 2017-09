Linkin Park ofrecera concierto homenaje a Chester Bennington

Hace solo unas semanas se confirmaba que el resto de integrantes de la banda de rock Linkin Park volverían a subirse a un escenario para rendir un sentido tributo musical al fallecido líder de la formación, Chester Bennington, quien el pasado mes de julio dejaba profundamente abatidos a sus seguidores al quitarse la vida en su casa de California.

Sin embargo, como revela ahora Mike Shinoda -guitarrista y segundo vocalista del grupo-, ni a él ni a sus compañeros les ha resultado fácil tomar una decisión de este calibre y, por tanto, retomar su actividad musical sin la persona a la que todos consideraban el alma de la banda.

De hecho, tuvo que ser el productor Rick Rubin quien les acabara convenciendo de que el recital, que se celebrará el próximo 27 de octubre en el Hollywood Bowl de Los Ángeles, era la mejor forma posible de honrar la memoria de Chester y reivindicar su legado.

“Sinceramente, yo no sabía qué hacer ni si estaría preparado para algo así, así que fui a hablar con Rick Rubin para que me aconsejara. Me dijo: -Chicos, tenéis que volver a los escenarios-“.