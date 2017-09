Halle Berry hace oficial su relación con Alex Da Kid

Aunque ya no había prácticamente ninguna necesidad de confirmar lo evidente, después de varios meses de rumores, la actriz Halle Berry ha decidido hacer oficial su relación con el productor Alex Da Kid a través de su cuenta de Instagram, donde ha compartido una fotografía de ambos abrazados.

Además de demostrar que ya no tiene ninguna intención de seguir ocultando su felicidad, la imagen también ha servido para demostrar lo afianzado que está el romance de la pareja, según se desprende del pie de foto con el que la intérprete ha decidido acompañarla, que reza: “Mi equilibrio”.

My balance A post shared by Halle Berry (@halleberry) on Sep 19, 2017 at 11:00am PDT

Por su parte, el músico ha compartido la misma instantánea con el mismo mensaje en su propio perfil.

De acuerdo a varias fuentes cercanas a los dos enamorados, ambos se habrían conocido a través de amigos en común hace unos dos meses.

Lo cual resulta algo sorprendente teniendo en cuenta que el pasado agosto Halle -madre de Nahla (9) junto a su ex, el modelo Gabriel Aubry, y de Maceo (3) con su exmarido Olivier Martinez- aseguraba que estaba tomándose un tiempo para reflexionar acerca de qué esperaba encontrar en el siguiente hombre con quien se planteara compartir su vida, y mientras tanto había optado por seguir soltera.

Tras su último divorcio, la chica Bond -que ha estado casada con Eric Benét, David Justice y Olivier Martinez- no pudo evitar que la asaltara una sensación de culpabilidad y decepción a partes iguales de la que ahora parece estar recuperándose.

“He aprendido a lidiar con el hecho de que tengo a mis espaldas tres matrimonios fallidos, y no me ha resultado sencillo, especialmente porque hay niños de por medio. Como mujeres, nos adentramos en el matrimonio pensando que va a ser para toda la vida y que hemos encontrado a nuestro príncipe azul”.

“Eso fue lo que los cuentos de hadas me enseñaron de pequeña… A día de hoy me he vuelto anti cuentos de hadas. Cuando te casas, lo haces llena de esperanza, así que cuando todo se desmorona, es una gran decepción, como un fracaso”.

“A menudo yo me siento culpable y responsable, he sufrido mucho dolor y angustia por ello”, confesaba durante su emotiva intervención en el evento solidario City Summit and Gala in Los Angeles.