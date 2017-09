Jada Pinkett Smith desmiente el unirse a la Cienciología

La actriz Jada Pinkett Smith, esposa del también intérprete Will Smith, no ha tardado en echar mano de su perfil de Twitter para negar categóricamente su supuesto ingreso en las filas de la Iglesia de la Cienciología.

Una teoría que no había dejado de cobrar fuerza desde que la actriz Leah Remini, quien abandonó este polémico culto en 2013, asegurara haber visto a la artista -sin su marido- en uno de sus principales centros de reunión en Estados Unidos.

“He estudiado algo de Dianética [una de las bases teóricas de esta creencia] y aprecio las ventajas del estudio de la tecnología, pero eso no significa que me haya pasado a la Cienciología”.

“Mi ética y moral se basan en la bondad humana y, ante todo, creo que cada uno tiene derecho a determinar quién es y en qué cree. Nadie tiene el poder de decidir por los demás”, escribió visiblemente enfadada.

Para ilustrar su argumento y, sobre todo, su convicción de que todas las religiones y corrientes espirituales ofrecen lecciones positivas para el día a día.

Jada ha acompañado su publicación de varios ejemplos con los que dejar claro que la comprensión de lo diferente no implica necesariamente una adhesión total a sus ideas.

“Hace poco estuve encendiendo varias velas con el rabino Bentley en el Templo Sinaí, y eso no me convierte en judía. También he rezado en muchas mezquitas alrededor del mundo y tampoco puedo decir que sea musulmana”.

“He leído pasajes del Bhagavad Gita y no soy hindú, como tampoco soy budista por haber meditado y cantado en algunos de los templos más espectaculares del mundo”, reza su alegato en favor de la tolerancia y el entendimiento interreligioso.