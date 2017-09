Taylor Swift, demandada por plagio de ‘Shake It Off’

La cantante Taylor Swift podría ver de alguna forma empañado el gran recibimiento que está teniendo su nuevo sencillo, ‘Look What You Made Me Do’, y el video que lo acompaña por culpa de la demanda que los compositores Sean Hall y Nathan Butler han interpuesto ahora contra ella a cuenta de otro de sus grandes éxitos, ‘Shake It Off’.

Del que estos consideran que es un mero plagio de la canción ‘Playas Gon’ Play’ que grabaron en el año 2001 para el ya difunto grupo femenino 3LW.

Según el portal de noticias TMZ, los citados músicos se presentaron recientemente en un tribunal de California para hacer efectiva su queja.

Y reclamar una indemnización por el supuesto uso no autorizado de los versos que rezan: “Playas, they gonna play and haters, they gonna hate”.

Hay que recordar que el popular sencillo de la estrella del pop contiene unas líneas muy similares en su estribillo.

“Cause the players gonna play, play, play, play / And the haters gonna hate, hate, hate, hate”, aunque cierto es también que forman parte de una expresión popular muy presente ya en la cultura urbana estadounidense.

De hecho, la respuesta del equipo de abogados de Taylor Swift no se ha hecho esperar ante esta hipotética afrenta a su honor y reputación como cantautora.

Una réplica en la que se acusa directamente a los demandantes de haber formulado una reclamación “ridícula” con la única intención de lucrarse a costa de la música de la de Nashville.

“Esta demanda es simplemente ridícula y no es más que un intento de hacerse con algo de dinero. La ley es sencilla y clara al respecto. No hay caso de ningún tipo”, ha explicado un portavoz de la afamada artista.

Recordando con sutileza que un juez ya desestimó en 2015 una demanda similar al considerar que ciertas construcciones del lenguaje popular no son patrimonio de nadie ni están sujetas a derechos de autor.